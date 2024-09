Europa: Krisen der europäischen Autoindustrie

von Thomas Walde / Christian von Rechenberg / Wolf-Christian Ulrich 10.09.2024 | 16:00 |

Der deutsche Automobilhersteller VW kündigte jüngst umfangreiche Sparmaßnahmen, inklusive Arbeitsplatzabbau und möglicher Werksschließungen in Deutschland an. Ein Blick in drei weitere europäische Länder zeigt die Auswirkungen der Automobilkrise.