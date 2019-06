Europadenkmal sucht neue Aufgabe

Auf der einen Seite Lothringen, auf der anderen das Saarland und in der Mitte das alte Radiogebäude in Berus. Mitte der 50er erbaut sendete man von hier aus 60 Jahre in die Welt. Jetzt wird nach einer neuen Bestimmung für das Denkmal gesucht.

