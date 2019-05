Nachrichten | heute - in Europa - Europawahl: Promiköchin für Österreichs Grüne

TV-Köchin Sarah Wiener zieht für Österreichs Grüne in den Europawahlkampf. "Was wir brauchen, ist eine Lebensmittelwende", sagte Sara Wiener. Nur mit ökologischer Vielfalt auf den Feldern und in der Natur könne sich der Mensch in der Zukunft ernähren