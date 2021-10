Explosion der Energiepreise in Spanien

In ganz Europa steigen die Energiepreise, in Spanien sind sie bereits explodiert und stürzen das Land erneut in die Krise. Jetzt trifft es auch die Stahlindustrie.

Videolänge: 2 min Datum: 20.10.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.10.2023 Video herunterladen