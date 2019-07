Fahrverbote in Tirol und Salzburg

Nach Tirol sperrt nun auch Salzburg Nebenstraßen für den Transitverkehr in der Urlaubszeit. Am Wochenende war Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden, doch große Staus oder ein Verkehrschaos blieben aus.

Beitragslänge: 2 min Datum: 15.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 15.07.2020