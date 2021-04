Ferien im 10-Kilometer-Radius

Noch dürfen sich die Franzosen im aktuellen Lockdown ohne wichtigen Grund nicht weiter als zehn Kilometer vom Wohnort entfernen. Das führt in Paris dazu, dass man auf nahegelegenen Campingplätzen oder in Luxushotels in der Nachbarschaft Urlaub macht.

