Fischsterben in der Toskana

von Andreas Postel 08.08.2024 | 16:00 |

In der Lagune von Orbetello in der Toskana schwimmen tonnenweise tote Fische, das gesamte Ökosystem der Lagune ist umgekippt. Umweltschützer sehen in den Ereignissen von Orbetello einen düsteren Vorboten für das ganze Mittelmeer.