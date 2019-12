Frankreich im Streik

Erneut haben Gewerkschaften in Frankreich zu Demonstrationen aufgerufen. In Paris steht fast alles still, Menschen drängen sich in die wenigen Bahnen, die noch fahren. Seit fast zwei Wochen wird in Frankreich gegen die Rentenreform protestiert.

Datum: 17.12.2019 Verfügbarkeit: Leider kein Video verfügbar