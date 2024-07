Französisch-Guayana: Ariane 6 startklar

09.07.2024 | 16:00 |

Die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 soll heute am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana starten. Der Chef der deutschen Raumfahrtagentur, Walter Pelzer, erklärt die Bedeutung der Mission für Deutschland und Europa.