Freiwilligenarbeit statt all inclusive

Acht Studenten arbeiten ehrenamtlich in einem italienischen Weingut, um so die einzigartige Kulturlandschaft zu erhalten. Ihr Projekt - eine 200 Jahre alte Mauer wieder in Stand setzen. Ein Urlaubserlebnis der ungewöhnlichen Art.

Beitragslänge: 2 min Datum: 15.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 15.08.2020