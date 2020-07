Garten statt in der Galerie

Es sollte das Highlight des Jahres für den Künstler Jason Wilsher-Mills werden, seine Werke in der Tate Galerie - doch dann kam Corona. Jetzt kommen zumindest seine Nachbarn in den Genuss seiner Skulpturen und zwar in seinem Garten.

