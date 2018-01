Nachrichten | heute - in Europa - Großbritanniens Landwirtschaft und der Brexit

Noch immer ist unklar, wie genau der Brexit aussehen soll. Bleiben die Briten in der Zollunion, kriegen sie ein Freihandelsabkommen mit Europa oder am Ende gar keinen Deal? Kaum eine Berufsgruppe bangt so sehr um ihre Zukunft wie die Landwirte auf der …