Großbritannien ganz ohne Kohle

Großbritannien erreicht einen neuen Meilenstein: Erstmals seit Beginn der industriellen Revolution kommt die Insel komplett ohne Kohlestrom aus. Das liegt an der Corona-Krise, aber auch an massiven Investitionen in erneuerbare Energien.

Datum: 11.06.2020