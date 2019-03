Nachrichten | heute - in Europa - Erste Frau im Weltall feiert 80.Geburtstag

Die russische Kosmonautin Valentina Tereschkowa feiert heute ihren 80. Geburtstag. 1963 flog sie als erste Frau ins All. Für ihren fast dreitägigen Aufenthalt in der Schwerelosigkeit gilt sie in Russland bis heute als Heldin.