Ein Jahr nach den Anschlägen in Brüssel

Ein Jahr nach den Anschlägen in Brüssel hat Belgien heute der 32 Todesopfer gedacht. Angehörige und Hinterbliebene, sowie König Philippe und Königin Mathilde besuchten die Orte der Attentate am Brüsseler Flughafen und in der U-Bahn-Station Maelbeek. In …