Gedenken in Paris

Vor genau fünf Jahren töteten Attentäter in Paris an mehreren Orten, auch im Konzertsaal Bataclan, 130 Menschen. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen erinnert Paris heute an die Todesopfer der islamistischen Anschläge.

