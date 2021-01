Gemeinsam die Corona-Pandemie bekämpfen

Die Infektionszahlen in Europa steigen weiter und nun gibt es noch Probleme bei der Impfstoffbeschaffung. Der europäische Rat will bei der heutigen Videokonferenz gemeinsame Beschlüsse erarbeiten, um die Pandemie endlich in den Griff zu bekommen.

