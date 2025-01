Gemeinsam gegen die Schattenflotte

von Henner Hebestreit 28.01.2025 | 16:00 |

Ein multinationaler NATO-Verband sorgt in der Ostsee mit ferngesteuerten Tauchrobotern, Videos, Ultraschallbildern und Tauchern für die Sicherheit der Infrastruktur am Meeresboden.