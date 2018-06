Nachrichten | heute - in Europa - Gemüse aus dem Luftschutzbunker

33 Meter tief unter London, in einem alten Luftschutzbunker, bauen britische Agrarpioniere Kräuter und Erbsen an. Da es in dem Bunker keine Schädlinge gibt, sind keine Pestizide nötig - geerntet wird das ganze Jahr über. Ist das die Zukunft der …