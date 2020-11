Genfer Krankenhäuser am Limit

In der Schweiz ist der Kanton Genf einer der am stärksten vom Coronavirus betroffenen. Seit Anfang November gilt dort zwar ein regionaler Shutdown, doch die Infektionszahlen steigen weiter und bringen das Gesundheitssystem nun an die Belastungsgrenze.

