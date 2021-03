Gewalt gegen Frauen in Großbritannien

Tausende hielten am Samstag in London eine Mahnwache zum Gedenken an die Anfang März ermordete Sarah Everard ab. Dabei kam es zu Ausschreitungen. Ihr Tod hat eine soziale Bewegung ausgelöst, in der Frauen Sicherheit vor männlicher Gewalt fordern.

