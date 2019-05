Nachrichten | heute - in Europa - Ghetto-Gesetz in Dänemark

Seit Anfang des Jahres ist in Dänemark das "Ghetto-Gesetz" in Kraft. Die Regierung will so Parallelgesellschaften auflösen. Doch viele Bewohner der neuerdings als Ghetto klassifizierten Viertel fühlen sich diskriminiert.