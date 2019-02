Nachrichten | heute - in Europa - Gleicher Lohn für Frauen?

Bis zum 18. März arbeiten Frauen in Deutschland umsonst, - jedenfalls rein rechnerisch. Im Durchschnitt 22 Prozent beträgt der Gehaltsunterschied der Geschlechter hierzulande. Noch schlimmer ist es nur in Estland, wo Frauen europaweit am längsten …