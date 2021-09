Greenpeace feiert 50. Geburtstag

Mit der Blockade eines Atombomben-Versuchs fing es am 15. September 1971 an. Heute ist Greenpeace eine der größten Umweltorganisationen der Welt. Was wurde in 50 Jahren erreicht?

