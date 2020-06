Grenzen auf - alles gut?

An der deutsch-französischen Grenze hat das Corona-Virus die Stimmung gehörig verdorben, Grenze zu, Schengen außer Kraft. Es hat Risse gegeben in diesem sonst so harmonischen Verhältnis - Grenzgänger fühlten sich ausgegrenzt.

Beitragslänge: 2 min Datum: 15.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 15.06.2021