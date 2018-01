Nachrichten | heute - in Europa - Dänemark verschärft die Grenzkontrollen

Schengen hin oder her - Dänemark verschärft seit Jahresbeginn die Kontrollen an seiner Grenze zu Deutschland. An allen 13 Übergängen sollen automatische Nummernschild-Scanner aufgebaut werden und an den fünf großen Übergängen sollen zudem feste …