Greta Thunberg segelt nach Amerika

Umweltaktivistin Greta startet heute von Plymouth in Südengland in Richtung New York. Die Rennjacht Malizia II soll sie klimaneutral zum UN Klimagipfel nach New York bringen. Mit an Bord: Profisegler Pierre Casiraghi, Sohn von Caroline von Monaco.

Beitragslänge: 2 min Datum: 14.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 14.08.2020