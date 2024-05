Flüchtlinge in Griechenland

von Andreas Postel 23.05.2024 | 16:00 |

Auf Samos sind die Flüchtlingszahlen gesunken. Wer kommt, wird mit Fingerabdruck registriert und der Asylantrag wird in wenigen Monaten bearbeitet. Allerdings hapert es in der Regel an der Integration – und so wollen viele weiter in andere Länder.