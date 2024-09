Großbritannien: 2. Todestag der Queen

von Hilke Petersen 09.09.2024

Zwei Jahre ist es her, dass das Land und die ganze Welt um Königin Elisabeth II trauerten. 70 Jahre lang war Königin Elisabeth in Großbritannien auf dem Thron. Anlässlich des zweiten Todestags erinnert ihre Familie an die Queen.