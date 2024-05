Großbritannien: Blutspende-Skandal

von Wolf-Christian Ulrich 21.05.2024 | 16:00 |

Bis zu 30.000 Menschen erhielten in Großbritannien in den 70er und 80er Jahren kontaminierte Blutkonserven, mehr als 3.000 starben an den Folgen von Infektionen. Ein neuer Bericht enthüllt Vertuschungsversuche von Regierungsbeamten.