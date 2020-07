Großbritanniens Angst vor neuer Corona-Welle

Experten warnen vor einer zweiten Infektionswelle in Großbritannien. Zum Schutz müssen nun ab dem 24. Juli in Supermärkten und anderen Geschäften in England Masken getragen werden. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Geldstrafe rechnen.

Beitragslänge: 1 min Datum: 14.07.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 14.07.2021