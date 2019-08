Haltung der Exilchinesen zu Hongkong

Exilchinesen in London fordert dass die britische Regierung mehr Druck auf China im Hinblick auf den Umgang mit den Protesten in Hong Kong ausübt. 1997 übergab London die ehemalige Kronkolonie an China, mit der Forderung die Grundrechte zu wahren.

