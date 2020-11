Haus in der Toskana zu gewinnen

Um gute Laune in einer schwierigen Zeit zu verbreiten, will der Brite Jon Nurse eines seiner Häuser in der Toskana verlosen. Im Internet kann man noch bis zum 29. Januar eins oder mehrere von 20.000 Losen kaufen, für knapp 30 Euro pro Stück.

2 min 2 min 17.11.2020 17.11.2020 Video verfügbar bis 17.11.2021 Video herunterladen