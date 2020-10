Rasanter Anstieg der Neuinfektionen

In Polen steigen die Corona-Neuinfektionen stetig an. Binnen eines Tages wurden 4280 Menschen positiv auf das Virus getestet. Was das Land von anderen unterscheidet ist die vergleichsweise hohe Sterberate. Besonderer Schutz gilt den Senioren.

