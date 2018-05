Nachrichten | heute - in Europa - Dauerwahlkampf in Österreich

Genau in zwei Monaten, am 15. Oktober findet die Wahl in Österreich statt. Wird es zu einer Wende in Österreich kommen? An eine Neuauflage der totgelaufenen großen Koalition (ÖVP/SPÖ-Konservative und Sozialdemokratie) glaubt wohl kaum noch jemand.