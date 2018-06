Nachrichten | heute - in Europa - Auf leichtsinniger Wanderschaft

In den Sommermonaten boomt der Wandertourismus in Österreich. Das bedeutet auch Hochsaison für die Bergrettung. Über 1000 Bergunfälle hat es in Österreich in diesem Sommer bereits gegeben. Häufige Ursache: Leichtsinn und schlechte Vorbereitung.