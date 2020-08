Spaniens "Erinnerer" kämpfen gegen Corona

In Spanien kämpft eine Stadt wirkungsvoll gegen das Virus: sogenannte „Erinnerer“ führen in Colmenar Viejo Informationskampagnen durch und erinnern Leute auf der Straße an das Tragen einer Schutzmaske. Die niedrigen Coronazahlen bestätigen ihre Arbeit.

