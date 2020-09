Mehr Fracht als Besucher auf Spitzbergen

Nordlicht-Fans und Kreuzfahrttouristen blieben wegen der Corona-Pandemie in den letzten Monaten auf Spitzbergen in Norwegen aus. Auch Hundeschlittentouren werden keine mehr gebucht und so ziehen die Hunde mehr Fracht als Besucher durch die Arktis.

something 1 min something 30.09.2020 Video verfügbar bis 30.09.2021 Video herunterladen