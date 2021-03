Weihnachtspost ins Pflegeheim

Corona kann einsam machen, vor allem Menschen im Pflegeheim. Mit der Kampagne „ein Brief für Oma und Opa“ schreiben Schülerinnen und Schüler in Madrid Briefe an Heimbewohner und vertreiben so deren Einsamkeit.

