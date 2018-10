Nachrichten | heute - in Europa - Kleinstadtsterben in Frankreich

Troyes, am Rande der Champagne, war seit dem Mittelalter ein Knotenpunkt der Handelswege. Doch nun sind die Straßen in der Kleinstadt leer. Aufgrund der vielen Einkaufszentren außerhalb der Stadt haben 16 Prozent aller Geschäfte in der Stadt dicht …