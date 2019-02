Nachrichten | heute - in Europa - Feuer und Dürre in Süd-Italien

In Italien hält die Hitze an. Vor allem in den Regionen Sizilien, Kalabrien und im Latium sind die Feuerwehren ohne Unterlass im Einsatz, um Waldbrände zu löschen. Zudem hat die italienische Regierung wegen anhaltender Dürre für die Regionen Umbrien und …