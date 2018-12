Nachrichten | heute - in Europa - “Astro-Alex“ ist zurück

Nach fast 200 Tagen im All ist Raumfahrer Alexander Gerst wieder sicher auf der Erde gelandet. Seine Sojus-Raumkapsel landete am Donnerstag gegen 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) planmäßig in der Steppe von Kasachstan in Zentralasien auf.