Nachrichten | heute - in Europa - Katalanen demonstrieren in Brüssel

Einige habe das Vertrauen in die spanische Regierung verloren, andere wiederum ihr Vertrauen in Carles Puigdemont, der sich nach Brüssel abgesetzt hat. Befürworter und Gegner der katalanischen Unabhängigkeit protestieren heute in Brüssel. Darunter auch …