Nachrichten | heute - in Europa - Flüchtlingsroute über das Schwarze Meer

Über das Schwarze Meer entwickelt sich eine neue Flüchtlingsroute. Von der Türkei aus gelangen Flüchtlinge so über Rumänien in die EU. An den vergangenen Tagen hat die rumänische Küstenwache bereits mehrere Fischerboote mit Migranten aufgegriffen.