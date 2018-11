Nachrichten | heute - in Europa - heute in Europa vom 1. November 2018

Unsere Themen: Kein Frieden im Donbass – Region in Ostukraine hart umkämpft/ Streit um Francos letzte Ruhestätte – Familie will Umbettung in Kirche/ Autowäsche im Mekka für Superreiche – Kosten in London bis zu 17.000 Euro