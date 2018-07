Nachrichten | heute - in Europa - heute in Europa vom 12. Juli 2018

Unsere Themen: Einigung bei NATO-Treffen in Brüssel – Afghanistan wird bis 2024 unterstützt/ Informelles Treffen in Innsbruck – EU-Innenminister beraten Asylpolitik/ Einem Klavierkonzert liegend lauschen – beliebtes Event in Amsterdamer Museum