heute in Europa vom 14. Dezember 2018

Die gute Nachricht lautet: Ja, das Klima ist noch zu retten. Allerdings müsste die Menschheit sofort und konsequent handeln.



Im Klimaabkommen von Paris hatten sich die Länder Ende 2015 ja darauf geeinigt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Nun geht es beim UN-Klimagipfel in Katowice darum, konkrete Maßnahmen zu vereinbaren.



"heute - in Europa" macht sich auf die Spur und zeigt an verschiedenen Orten des Kontinents, wie wir alle unser Leben in Zukunft klima- und gleichzeitig auch menschenfreundlicher gestalten könnten. Welchen Beitrag können wir selbst leisten und dabei sogar noch profitieren? Und vor allem: Welchen Rahmen müsste die Politik setzen? Darüber wollen wir auch mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze sprechen, die in Katowice für Deutschland verhandelt.