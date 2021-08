Taliban erobern Afghanistan: Wie reagiert Europa? / Flüchtlinge in Ungarn: Grenzzaun verliert an Wirkung / Waldbrände wüten in Spanien: Hunderte Anwohner fliehen

13 min 13 min 16.08.2021 16.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 16.08.2023 Video herunterladen