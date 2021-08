Frankreich bleibt in Afghanistan - Botschaft soll auf den Flughafen / Evakuierung aus Kabul - Ein zähes Geschäft / Afghanen in Deutschland - Angst um die Familien in der Heimat

14 min 14 min 17.08.2021 17.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.08.2023 Video herunterladen