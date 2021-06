heute in Europa vom 18. Juni 2021

Moskau ordnet Zwangsimpfungen an – Zu viele Corona-Kranke in der Stadt / Wettlauf gegen die Delta-Variante – Macht sie Johnsons Impferfolg zunichte? / Hommage an legendären Fußballer – Cruyff-Musical in Amsterdam / Moderation: Antje Pieper

14 min 14 min 18.06.2021 18.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.06.2023 Video herunterladen